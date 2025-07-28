Arsenal'den Viktor Gyökeres açıklaması

Mikel Arteta, Arsenal taraftarlarına Viktor Gyökeres'i kulübün formasıyla görmek için beklemeleri gerekebileceği mesajını verdi.

Arsenal taraftarları, kulübün 64 milyon sterlin'lik (86 milyon dolar) yeni transferi Gyökeres'i, İngiltere dışında oynanacak ilk Kuzey Londra Derbisi'nde sahada görmeyi umuyordu. Gyökeres, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte Asya'da. Yıldız oyuncu, Arsenal'in Hong Kong'da Newcastle'ı 3-2 yendiği maç öncesinde taraftara ve basına tanıtıldı. Ancak teknik direktör Arteta, oyuncunun sahada olup olmayacağının netleşmesi için sağlık ekibinin durumunu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gyökeres, uzun süren transfer sürecini hızlandırmak için Sporting'in sezon öncesi kampına katılmamıştı. Yeni teknik direktörü Arteta, oyuncunun sağlık kontrolünden sorunsuz geçtiğini, ancak "fiziksel olarak istenilen seviyeye gelmesi gerektiğini" belirtti. Ancak Arteta, 27 yaşındaki oyuncunun Perşembe günü forma giyme ihtimalini tamamen göz ardı etmedi.

Gyökeres'in yarınki antrenmana ve Perşembe günü oynanacak Kuzey Londra Derbisi'ne katılıp katılamayacağı sorulduğunda Arteta şöyle dedi: "Takımla birlikte henüz tek bir antrenmana bile çıkmadı. Sporting ile son maçtan bu yana hiç çalışmadı."

"Bu yüzden yarın onun durumunu değerlendireceğiz. Tüm sağlık kontrolleri tamamlandı, her şey iyi görünüyor ama fiziksel olarak doğru seviyeye ulaşması çok önemli."

"Onu durdurmayacağız, mümkün olan en kısa sürede aramıza katılmasını istiyoruz ama durumu değerlendirmemiz gerek, bunu da sağlık ekibi yapacak."

Gyökeres, bir an önce sahaya çıkıp yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyor. Thierry Henry'nin efsanevi 14 numaralı formasını giyecek olan İsveçli futbolcu, Arsenal'in 16 Ağustos'ta Manchester United ile oynayacağı Premier Lig açılış maçına kadar formunu kanıtlamak zorunda.