Spor

Arsenal'e Martin Odegaard'dan kötü haber

Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

15 Eylül 2025 Pazartesi 23:23
Arsenal'e Martin Odegaard'dan kötü haber
Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mikel Arteta, Norveçli futbolcunun durumu hakkında yaptığı açıklamada, oyuncunun sağlık ekibiyle bireysel çalışmalarına devam ettiğini ancak riske edilmeyeceğini belirtti.

Odegaard'ın ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili net bir takvim verilmezken, Arsenal cephesi oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekliyor.

Popüler Haberler
