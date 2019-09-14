Daha önce de bileğindeki ağrı ve sakatlığa rağmen oynamaya devam eden Lacazette, bu kez sahalardan 1 ay uzak kalmak zorunda kalacak.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Watford maçı öncesi yaptığı açıklamada “Alex’in iyileşmesi için dinlenmeye ihtiyacı var. Daha önce sakatlığı geçmeden oynamıştı. Dönüşünü Kasım ayı olarak planlıyoruz" dedi.

Lacazette, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 19 gol atıp 11 de asist yapmıştı. Fransız oyuncu, bu sezona da 2 golle girmişti.