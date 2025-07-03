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Spor

Arsenal'in gözü Ademola Lookman'da

Hücum hattına takviye yapmak isteyen isteyen İngiliz ekibi Arsenal, İtalyan temsilcisi Atalanta'da forma giyen 27 yaşındaki Ademola Lookman'ı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Arsenal'in gözü Ademola Lookman'da
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Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı gündemine aldı.

LOOKMAN ARSENAL'İN HEDEFİNDE

Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre, Arsenal Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı hedefine aldı.

RODRGYO GERÇEKLEŞMEZ İSE BİTİRİLECEK

Haberde Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun transferi gerçekleşmez ise Nijeryalı yıldızın transferi ana hedef haline geleceği belirtildi. Atalanta, yıldız oyuncu için 60 milyon Euro talep ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen Lookman, 20 gol, 7 asist kaydetti. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

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