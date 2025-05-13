Arsenal'in Gyökeres için teklifi belli oldu

Arsenal, gelecek sezon kadrosuna önemli bir golcü takviyesi eklemek istiyor.

İngiliz ekibinin transfer listesinde üst sıralarda Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyökeres yer alıyor.

ARSENAL'İN TEKLİFİ

A Bola'da yer alan habere göre, Arsenal, İsveçli golcüye 8.3 milyon euro net maaş teklifinde bulundu. Arsenal'in Gyökeres için düşündüğü sözleşmenin ise 4-5 yıl olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ

Arsenal, Sporting ile henüz temasa geçmedi. İngiliz ekibinin Gyökeres transferinin 70-75 milyon euro'ya biteceğini düşündüğü ve görüşmelerin başlamasının ardından bu bedeli ödemeye hazır olduğu yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Sporting forması altında bu sezon 50 maçta sahaya çıkan Gyökeres, 52 gol attı ve 13 asist yaptı.