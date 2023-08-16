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Spor

Arsenal'in yeni transferi Jurrien Timber ameliyat olacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, sakatlanan yeni transferi Jurrien Timber'in ameliyat edileceğini ve sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Arsenal'in yeni transferi Jurrien Timber ameliyat olacak
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İngiliz ekibi Arsenal, sakatlanan yeni transfer Jurrien Timber'in ameliyat edileceğini ve sahalardan uzun süre uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun detaylı sağlık kontrolünden geçtiği ve sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Ameliyat edilmesine karar verilen Timber, sahalardan uzun süre uzak kalacak.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Hollanda'nın Ajax takımından 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen ay kadrosuna kattığı Jurrien Timber'dan bu sezon faydalanamayacağı gerekçesiyle defans bölgesine takviye yapacak.

Altyapısından yetiştiği Ajax'ta 121 maça çıkan Timber, 6 gol kaydetti. Sağ bek ve stoper bölgelerinde oynayan genç futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 15 kez görev yaptı.

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