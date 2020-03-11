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Spor

Arsenalli futbolcular karantinaya alındı... M. City-Arsenal maçı ertelendi

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile yakın temas kuran Arsenalli futbolcular karantinaya alınınca bugünkü Manchester City-Arsenal mücadelesi ertelendi.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:39
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Yapılan açıklamada, virüse yakalandığını dün duyuran Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30'da Etihad Stadı'nda oynanması gereken söz konusu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer lig maçlarında erteleme olmayacağı da vurgulandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 27 Şubat'ta Olympiacos'u Emirates Stadı'nda ağırlamış, Marinakis, Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.

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