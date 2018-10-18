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Arsene Wenger 1 Ocak'ta yeni takımının başında olacağını belirtti

Geçen sezonun bitimiyle birlikte 22 yıllık Arsenal macerasına son veren Arsene Wenger, artık kendisini yeni bir maceraya hazır hissediyor.

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Futboldan uzak kaldığı dönemde yeterince dinlendiğini söyleyen Wenger, dünyanın dört bir yanından birçok teklif aldığını açıkladı. Kendisiyle ilgilenen takımlar hakkında bilgi vermeyen Wenger; "Yeniden çalışmaya hazırım. Birçok cazip teklif aldım. Muhtemelen 1 Ocak'ta beni bir takımın başında göreceksiniz" dedi.

Wenger ile bazı milli takımların yanı sıra, kariyerinin kısa bir dönemini geçirdiği Japonya'dan da çok sayıda teklif olduğunu söyleniyor. Wenger, 22 yıl çalıştırdığı Arsenal ile 3 Premier Lig ve 7 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

(beIN SPORTS)

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