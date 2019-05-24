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Arsene Wenger: Beni kısa bir süre içinde futbol dünyasında yeniden göreceksiniz

Fransız teknik direktör Wenger, 'Beni kısa bir süre içinde futbol dünyasında yeniden göreceksiniz. Ama teknik direktör göreviyle mi olur, bilemem.' dedi.

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Fransız teknik direktör Arsene Wenger, futbola yakın bir zaman içinde dönmek istemesine rağmen takım çalıştırma konusunda tereddüt yaşadığını bildirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i uzun yıllar çalıştırmasının ardından geçen sezondan bu yana boşta olan 69 yaşındaki teknik adam, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, futbola farklı rollerde dönebileceğini kaydetti.

Teknik direktörlüğe yeniden başlama konusunda tereddütlerinin olduğunu vurgulayan Wenger, "Beni kısa bir süre içinde futbol dünyasında yeniden göreceksiniz. Ama teknik direktör göreviyle mi olur, bilemem. Takım çalıştırmaya büyük bir özlem duyduğumu sanıyordum ama uzaklaştıkça bu durumdan hoşlandığımı fark ettim. Şu an dönüm aşamasındayım. Ama futbol benim tutkum, hangi görevde olursa olsun, döneceğim." ifadelerini kullandı.

Boşta olduğu zamanları iyi değerlendirdiğini kaydeden Arsene Wenger, "Arsenal'i bıraktıktan sonra birçok hayır işine katıldım, konferanslarda bulundum. Bundan keyif aldığımı itiraf etmeliyim. Az stresli şeylerle uğraşmak, bazı şeylere dışarıdan bakmak, olup biteni daha iyi gözlemlememi sağladı. Bazı teknik direktörlerin yaptığı hataları gördüm ve bunun sorumlusu ben değildim, stresini ben yaşamıyordum. Hayatımda bugüne kadar neler öğrendiysem, onları paylaşmam gerektiği sonucuna vardım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Fransa'nın Nancy ve Monaco, Japonya'nın Nagoya Grampus Eight takımlarını çalıştırmasının ardından Arsenal'de 1996-2018 arası aralıksız 22 yıl teknik direktörlük yapan Wenger, bu süreçte 3 lig ve 7 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

(AA)

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