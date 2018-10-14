Arsene Wenger: Bundan sonrasında her yerde çalışabilirim

Sezon başında Arsenal’den ayrılarak 22 yıllık kariyerini sonlandıran Arsene Wenger’den flaş bir açıklama geldi. Alman Bild Gazetesi’ne konuşan Fransız teknik adam şu an için emekliliğe ayrılmayacağını belirtti.

Dinlendiğini aktaran Wenger, “Biraz karmaşık bir durum. 35 yıl sonra ilk kez futbolda çalışmıyorum, kariyerimi durdurdum. Ancak bu 2-3 aylık dinleme dinlenmem için vücudum için iyi. Bundan sonrasında her yerde çalışabilirim. Japonya’da da çalışırım, kendi köyümde de, her yer olabilir” ifadelerini kullandı. Arsene Wenger futbolu tamamen bırakmadığını ve çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

(Skorer)