Arsene Wenger: ManU için üzülüyorum

Manchester derbisinde Manchester City'e 3-0 kaybeden Manchester United'a bir eleştiri de Fransız teknik adam Arsene Wenger'den geldi.

Bein Sports'a konuşan Arsene Wenger, Manchester United'ın eski kalitesinden çok uzak olduğunu ifade etti.

Wenger, 'Bu takım güvenini, kalitesini, hatta ruhunu kaybetmiş durumda. Eski temel kalitesinden çok çok uzaktalar. Manchester United'ın en çok sıkıntı çektiği yerin her şeyden önce kaliteyle, oyuncuların bireysel kalitesiyle ilgili olduğuna inanıyorum.' yorumunu yaptı.

Takım arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken Wenger, 'Manchester City'e karşı forvet ve defans oyuncuları arasındaki mesafelerin çok büyük olması kabul edilemez. Teknik ekip olarakta bunu görmelisiniz. Mesafeler çok büyük olduğunda Manchester City gibi bir takıma karşı topu geri kazanamazsınız. Takım yeterince kompakt değildi. Böyle maç kazanamazsınız.' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerini, "Manchester United için üzülüyorum çünkü takımda hiç umut yok. Nerede gelişebileceklerini bile bulamıyorum." şeklinde noktaladı.