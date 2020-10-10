Arsene Wenger, Mesut Özil'e sahip çıktı

10 Ekim 2020 Cumartesi 22:13 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:13

Mesut Özil'in yanında çok koşacak oyuncular olması gerektiğini kaydeden Wenger, "Mesut Özil, sahada çok disiplinli bir oyuncu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli." ifadelerini kullandı.

"HEMEN KARAR VERİYOR"



Mesut tarzı futbolcuların maç kazandıracak oyuncular olduğunu da belirten Fransız teknik adam, "Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır." dedi.

Teknik oyuncuların değerini kaybetmeye başladığını söyleyen Wenger, "Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var." diye konuştu.