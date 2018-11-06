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Arsene Wenger, Milan ile anlaşmak üzere

Arsenal eski teknik direktörü Arsene Wenger, Gattuso yönetiminde istikrar vaat etmeyen Milan ile anlaşmak üzere.

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Arsenal eski teknik direktörü Arsene Wenger, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşmaya çok yakın.

France Football'un haberine göre, Gattuso yönetiminde istikrarsız performans sergileyen Milan, Wenger ile yakın bir tarihte resmi imzaları atacak.

Ayrıca haberde, Wenger'in görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Serie A ekibine yardımcılarından bazı isimleri önereceği de belirtiliyor.

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