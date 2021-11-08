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Spor

Arsene Wenger'den Arsenal itirafı: Daha önce ayrılmam gerekiyordu

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Arsenal'de geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Kasım 2021 Pazartesi 23:15 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:15
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Arsenal'in dünyaca ünlü eski teknik direktörü Arsene Wenger, İngiliz devinde geçirdiği günlerle ilgili konuştu.

"PİŞMANIM"

Arsenal'den daha önce ayrılması gerektiğini söyleyen Wenger, "Kendimi Arsenal'le tamamen özdeşleştirmiştim ve bu hataydı. Daha önce ayrılmam gerekiyordu. En büyük kusurum, bulunduğum yeri çok fazla seviyor olmam. Pişmanım."

"2007 YILINDAN SONRA DEĞİŞTİ"

2007 yılının kendisi için dönüm noktası olduğunu söyleyen Fransız teknik direktör, "Bazen düşünüyorum, "Hiç kaybetmediğimiz sezondan sonra bir şeyler bozuldu mu?" diye. 2007 yılı belirleyici bir yıl oldu. İlk kez o yıl problemler olduğunu hissettim. Kulübe sadakatle başkan yardımcısı David Dein'e sadakat arasında sıkışmıştım." ifadelerini kullandı.

"REAL, PSG, JUVENTUS, MANU..."

Birçok teklif aldığını ve gitmediğini dile getiren Arsene Wenger, "Hala doğru şeyi yapıp yapmadığımı bilmiyorum. Çünkü o andan sonra hayat artık eskisi gibi değildi. Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör olabilirdim. İngiltere Milli Takımı için iki ya da 3 kez teklif geldi. Real Madrid, Juventus, PSG ve hatta Manchester United'dan teklifler almıştım." şeklinde konuştu.

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