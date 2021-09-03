Arsene Wenger'den Cristiano Ronaldo itirafı

3 Eylül 2021 Cuma 18:29 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 18:29

2003 yılında Manchester United'dan önce Ronaldo ile anlaştıklarını kaydeden Wenger, "Zamanında Ronaldo'yu Arsenal'e alıyordum, Ferguson onu elimden aldı. Bugün de aynısını City'ye yaptı. Ronaldo bizim idman sahamızdaydı, Arsenal forması üzerindeydi. O dönem Carlos Queiroz, Sir Alex'in yardımcısıydı, Ronaldo'yu ikna ettiler. Biz 4 milyon euro ödeyecektik, onlar 12 milyon euro ödediler." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun geri dönüşünün duygusal olduğunu kaydeden Fransız hoca, "Bu transferi sadece sportif nedenlerle açıklayamayız. Bence karar yüzde 100 rasyonel değil, duygusal bir karar. Bu takımda dengeyi bulmak oldukça zor olacak." dedi.

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.