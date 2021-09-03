İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2021 Cuma / 26 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3081
  • EURO
    9,8783
  • ALTIN
    488.644
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsene Wenger'den Cristiano Ronaldo itirafı
Spor

Arsene Wenger'den Cristiano Ronaldo itirafı

Arsenal'in eski teknik adamı Arsene Wenger, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşünü değerlendirdi ve Portekizli yıldızı nasıl elinden kaçırdığını anlattı.

3 Eylül 2021 Cuma 18:29 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 18:29
ABONE OL

2003 yılında Manchester United'dan önce Ronaldo ile anlaştıklarını kaydeden Wenger, "Zamanında Ronaldo'yu Arsenal'e alıyordum, Ferguson onu elimden aldı. Bugün de aynısını City'ye yaptı. Ronaldo bizim idman sahamızdaydı, Arsenal forması üzerindeydi. O dönem Carlos Queiroz, Sir Alex'in yardımcısıydı, Ronaldo'yu ikna ettiler. Biz 4 milyon euro ödeyecektik, onlar 12 milyon euro ödediler." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun geri dönüşünün duygusal olduğunu kaydeden Fransız hoca, "Bu transferi sadece sportif nedenlerle açıklayamayız. Bence karar yüzde 100 rasyonel değil, duygusal bir karar. Bu takımda dengeyi bulmak oldukça zor olacak." dedi.

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.