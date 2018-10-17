Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması! 'Daha kötüye gidebilir'

Arsene Wenger, geçtiğimiz yıllarda Arsenal'de birlikte çalıştığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında konuştu.

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut hakkında konuşan Wenger, ''Bence Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı var. Umarım Löw, onu en kısa sürede ikna eder. Mesut çok üst düzey bir futbolcu ve Dünya Kupası'nın en kötüsü o değildi. Almanya'da herkes Mesut'a yaptıkları için saygı duyuyor.'' sözlerini kullandı.

''DAHA KÖTÜYE GİDEBİLİR''

Bild'e konuşan Wenger, ''Mesut'un Milli Takım'da oynamazsa performansının daha da düşme riski var. Futbolcular, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ekstradan motive olurlar. Eğer Milli Takım olmazsa daha kötüye gidebilir.'' diye konuştu.

(Sporx)