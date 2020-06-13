İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsene Wenger'e göre futbolun kaybı 14 milyar sterlin
Spor

Arsene Wenger'e göre futbolun kaybı 14 milyar sterlin

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu Arsene Wenger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun dünyadaki gelir kaybının 10-14 milyar sterlin olacağını söyledi.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:57
ABONE OL

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kulüplerin zor bir dönemden geçeceğini belirterek, "Gelirlerin yüzde 20 oranında azalacağını hesapladık. Futbolun kaybedeceği miktar yaklaşık 10-14 milyar sterlin arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolcu ödemelerinin kulüp giderlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu kaydeden Fransız futbol adamı, bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınının büyük takımlardan ziyade küçük ölçekli kulüpleri etkileyeceğini dile getiren Wenger, "Örneğin İngiltere'de alt ligler ölüyor. Ben Premier Lig hakkında endişelenmiyorum, onlar kurtulacaktır." yorumunu yaptı.

Dünyadaki ırkçılık tartışmalarına da değinen Wenger, futbolun özü itibarıyla ırkçılık karşıtı olduğunu savunarak, "Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere Kralı'nın oğlu da olsanız, siyah, beyaz veya kırmızı da olsanız önemli değil. Eğer iyiyseniz, oynarsanız." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri'de hayret verici görüntü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.