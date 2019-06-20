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Arslanagic, Fenerbahçeli olacak

ROMAN Neustadter’in sözleşmesini yenilemeyen, Slovak stoperi Martin Skrtel ile anlaşma zemini bulamayan Fenerbahçe’nin, Bosna Hersek asıllı, Belçika vatandaşı Dino Arslanagic’le el sıkıştığı ileri sürüldü.

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Belçika Ligi’nde Royal Antwerp forması giyen stoper Dino Arslanagic’in kulübüyle 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika basınından Gazet Van Antwerpen 1.91 metre boyundaki dev savunma oyuncusuyla Fenerbahçe’nin 2+1 yıllık mukavele konusunda anlaştığını yazdı. Royal Antwerp ise 2017’de Mouscron’dan 400 bin euro bedelle transfer ettiği Arslanagic ‘i satmak istemiyor. Genel sekreter Sven Jacques, “Biz Dino’yu gönderme niyetinde değiliz” diye konuştu. Arslanagic geçen sezon 37 maçta Royal Antwerp formasını giyip 1 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.

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