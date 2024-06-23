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Spor

Artem Dovbyk'in bonservisi belli oldu

Artem Dovbyk'i takımda tutmak isteyen Girona iyi bir teklif gelmesi halinde ise bu durumun satışa izin verrbilir.

23 Haziran 2024 Pazar 14:31 - Güncelleme:
Artem Dovbyk'in bonservisi belli oldu
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İspanya LaLiga'da tarihi bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Girona'da takımın yıldız isimleri Avrupa'da birçok kulübün radarında.

Girona formasıyla LaLiga'da sezonu 24 golle tamamlayan ve gol kralı olan Artem Dovbyk de bu isimler arasında yer alıyor.

Diari de Girona'ya verdiği röportajda kulübün sportif direktörü Quique Carcel, Artem Dovbyk'i takımda tutmak istediklerini söyledi.

Carcel, "Oyuncu satabilmemiz ve projeyi daha iyi bir yere getirebilmemiz için Transfer yapmamız gerekiyor. Dovbyk'i de satmak istemiyoruz ama 40 milyon euro verirlerse hiçbir şey yapamazsınız, satılması gerekiyor. En önemli şey Girona'yı seçkin kulüplerden biri yapabilmek için tüm bunlardan yararlanmalıyız." dedi.

ARTEM DOVBYK'İN PERFORMANSI

Girona'ya geçtiğimiz sezonun başında imza atan Artem Dovbyk, 43 maçta süre alırken ve gol ve asist sayılarında çift haneleri yakaladı.

Ligde 24, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez ağları havalandıran golcü oyuncu, 10 asist kaydetti.

REKOR KIRABİLİR

Girona, Artem Dovbyk'i 40 milyon euroya satması durumunda kulüp transfer rekorunu kıracak.

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayer Leverkusen'in kadrosuna kattığı Aleix Garcia, 18 milyon euroluk bonservisi bedeliyle rekorun sahibi.

Garcia'yı 12 milyon euro ile Pedro Porro ve Santiago Bueno takip ediyor.

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