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Spor

Artem Kravets'ten 9. gol

Kayserispor'un formda golcüsü Artem Kravets, Gaziantep FK maçında da fileleri havalandırarak bu sezonki 9. golünü attı.

IHA14 Temmuz 2020 Salı 09:48 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:48
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Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı forveti Artem, bu sezon 9. golünü attı.

Süper Lig’de 33 puanla 17. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 8. golünü, sezondaki 9. golünü attı. Son iki haftadır attığı goller ile dikkat çeken Kravets, Gaziantep FK maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Artem Kravets forma giydiği 17 Süper Lig maçında 8. golünü attı.

Artem Kravets’in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Trabzonspor-Kayserispor 6-2

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Gaziantep 1-1

Kayserispor-Manisa 3-2 (Kupa)

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