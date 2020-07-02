Arteta'dan Mesut Özil açıklaması! ''Mutlu değil''

02 Temmuz 2020 Perşembe 00:16 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 00:16

Arsenal'de geleceği merak edilen Mesut Özil ile ilgili açıklamalar geldi. Son olarak sakatlığı nedeniyle Sheffield United maçı kadrosunda yer almayan oyuncuyla ilgili hocası Mikel Arteta konuştu

Sezonun yeniden başlamasının ardından 1 dakika dahi oynamayan ve haftalık 350 bin sterlinlik maaşı tartışma konusu olan Mesut'un durumunu değerlendiren Arteta, oyuncusunun sahada olmama nedeninin taktiksel olduğunu ve para olmadığını belirtti.

"SÖZLEŞMESİNİ SORGULAMIYORUM"

Kadro seçimlerinde Mesut'un maaşının bir etkisinin olmadığını vurgulayan ve "Asla" diyen Arteta, "Ben Mesut'un sözleşmesini sorgulamıyorum. Hem oyuncu hem de kulüp bunu yapmaktan mutluydu. Oyuncular hak ettikleri parayı alıyorlar, ben bunu yargılamam" dedi

"MESUT ÖZİL MUTLU DEĞİL"

Mesut'un oynamamaktan şikayetçi olduğunu da itiraf eden Arteta, "Çok mutlu değil, çünkü oynamıyor. Ama bir sakatlığı da var, beklememiz ve neler olduğunu da görmemiz lazım. Oynamayan bir oyuncunun üzülmesini beklerim. Bütün oyuncularımın en iyi şekilde olmasını, sahaya çıkmaya hazır olmalarını isterim, benim tek amacım bu" açıklamasını yaptı

"OYNADIĞI POZİSYONDA ÖZEL BİRİ"



Emekli olmadan önce Mesut ile birlikte 3 yıl top oynayan Arteta, "Onu çok iyi tanıyorum çünkü onunla oynadım. Mesut'un eşsiz özellikleri var. Oynadığı pozisyonda çok özel biri. Pek bir şey değiştiğini de sanmıyorum. Lige uyum sağlamasını bildi, bu kolay bir şey değil" sözlerine yer verdi.