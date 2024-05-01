Arthur Masuaku: 2026 Dünya Kupası'na katılabiliriz

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Milli Takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRİZ"

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Arthur Masuaku, 2026 Dünya Kupası'nda yer alabileceklerini söyledi.

İşte Masuaku'nun o açıklamaları:

"Milli takımdaki kalitemiz gerçekten çok yüksek ve keyifli. İnsanların nihayet ciddi bir ulus olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. İnsanlara verebileceğim mutluluğun farkına varıyorum. Ve benim için bunun sonu yok. Kalitemizi göstererek Dünya Kupası'nda yer alabiliriz."

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.