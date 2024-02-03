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Spor

Arthur Masuaku attı, Kongo yarı final biletini kaptı!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

3 Şubat 2024 Cumartesi 01:40 - Güncelleme:
Arthur Masuaku attı, Kongo yarı final biletini kaptı!
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Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ile karşı karşıya geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Demokratik Kongo'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Chancel Mbemba, 65. dakikada penaltıdan Yoane Wissa ve 82. dakikada Beşiktaşlı Arthur Masuaku attı. Gine'nin tek golü golünü 20. dakikada penaltıdan Muhammed Bayo attı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Arthur Masuaku 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'dan Real Betis'e giden Cedric Bakambu ise 72'de oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Gine ise turnuvaya veda etti.

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