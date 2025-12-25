İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Arthur Masuaku'dan ayrılık kararı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku'nun ara transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılmak istediği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Arthur Masuaku'dan ayrılık kararı
ABONE OL

Son transfer döneminde Beşiktaş'tan Sunderland'a transfer olan Arthur Masuaku, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Foot RDC'de yer alan habere göre Kongolu yıldız, sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında, "Arthur iyi bir oyuncu. Her ne kadar çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin geleceği hakkında konuşmamız için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

