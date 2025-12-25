Arthur Masuaku'dan ayrılık kararı

Son transfer döneminde Beşiktaş'tan Sunderland'a transfer olan Arthur Masuaku, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Foot RDC'de yer alan habere göre Kongolu yıldız, sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında, "Arthur iyi bir oyuncu. Her ne kadar çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin geleceği hakkında konuşmamız için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.