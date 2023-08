Arthur Masuaku'dan göndermeli paylaşım

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Tirana maçı sonrası Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası siyah-beyazlı ekibin tecrübeli sol beki Arthur Masuaku çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Tiranalı taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere gönderme yapan Masuaku, bir koltuğu dışarı attığı fotoğrafı paylaşarak, "İsterseniz hepsini atabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Arthur Masuaku, Tirana maçının 66. dakikasında Tirana forveti Kaina'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.

Throw them all if you want #freeseats #nextround pic.twitter.com/ktdVDmSwI5