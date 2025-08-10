İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arthur Masuaku'yu Premier Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Spor

Arthur Masuaku'yu Premier Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Beşiktaş'taki sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest oyuncu oyuncu statüsüne geçen Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer oldu.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Arthur Masuaku'yu Premier Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.