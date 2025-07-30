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Spor

Artık sayılı dakikalar kaldı! Victor Osimhen, Galatasaray için yola çıktı

Galatasaray'da uzun süredir beklenen an geldi. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen, İstanbul'a gelmek üzere hareket etti.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
Artık sayılı dakikalar kaldı! Victor Osimhen, Galatasaray için yola çıktı
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Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Türk futbol tarihine geçen bir transferde artık son adıma yaklaştı.

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in transferi için büyük çaba harcadı. Geçtiğimiz günlerde yıldız golcünün kulübü Napoli ile bonservis pazarlığını 75+5 milyon euro bedelle tamamlayan Galatasaray bekleyişe geçmişti.

Victor Osimhen'i taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere Almanya'dan hareket etti. Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Osimhen'i taşıyan uçağın takip yayınının 19.05'ten itibaren canlı aktarılacağı belirtildi.

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