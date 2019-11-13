‘Artık seçim kaçınılmaz’

CİM-BOM’DA kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmazken, muhalefet yine seçim çağrısı yaptı. Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak “Galatasaray’da erken seçim kararı alınarak, bir güven tazelemesi şarttır, bu artık kaçınılmaz. Gerekirse mevcut yönetim de seçime girsin ama bu seçim olsun, kırgınlıklar ortadan kalksın” dedi. Olası bir seçimde başkan adayı olmayacağını açıklayan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu geçtiğimiz günlerde bir cenazede Başkan Cengiz ile arasında yaşananlara da açıklık getirdi. Hamamcıoğlu, “Başkan Mustafa Cengiz’e ‘günaydın’ dedim, cevap vermedi. Ceketimi düzeltirken kolum çarptı. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediliyor? Sevgili başkanımız, ‘sıkıştım az öteye gider misin’ dedi, ben de gittim. Hadise böyle. Daha sonra da dağıldık. Bu, basında köpürtüldü. Beni linç etmeye başladılar. Ben başkanlığa aday değilim. Muhalefetin ismi de değilim. Galatasaray Başkanı’nı genel kurul seçer, kimse atamaz!” şeklinde konuştu.