İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3341
  • EURO
    21,3913
  • ALTIN
    1268.58
  • BIST100
    5135.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Artistik Milli Takımı'ndan altın madalya
Spor

Artistik Milli Takımı'ndan altın madalya

Türkiye Bilardo ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, İspanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Artistik Milli Takımı'ndan altın madalya
ABONE OL

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik milli takımlar kategorisinde Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan ay-yıldızlı ekip, finalde İspanya ile karşılaştı. Milli takım, İspanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, karşılaşmanın ardından milli sporcuları tebrik etti.

Artistik Milli Takımı sporcularından Hacı Arap Yaman, önceki gün ferdi kategoride Avrupa şampiyonu olduğunu, bugün de takım halinde şampiyonluk kazanmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum oldu. Daha önce ferdi olarak Avrupa şampiyonluğum vardı. Şimdi de Barış arkadaşımla takım olarak şampiyonluğu kazandık. Çok mutluyuz. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı bilardocu Barış Cin de takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türk Milli Takımı olarak Hacı Arap Yaman ile çok iyi bir takım oluşturduk. Güzel oynadık, iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen müsabakayı 3-1 kazanmasını bildik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

  • Artistik Milli Takımı
  • madalya
  • antalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.