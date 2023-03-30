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Spor

Aryna Sabalenka, çeyrek finalde Miami Açık'a veda etti

Kadınlar dünya 2 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, çeyrek final turunda elenerek Miami Açık'a veda etti.

AA30 Mart 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Aryna Sabalenka, çeyrek finalde Miami Açık'a veda etti
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Tek kadınlarda dünya 2 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Miami Açık'ın çeyrek finalinde elendi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasının çeyrek finalinde, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı.

Cirstea, 1 saat 25 dakika süren mücadelede turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Rumen tenisçi, yarı finalde Petra Kvitova-Ekaterina Alexandrova eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

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