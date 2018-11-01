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AS Gazetesi: Guti Beşiktaş'a gitmeseydi şu anda Real Madrid'in başındaydı

İspanyol kulübü Real Madrid için Guti ve Solari’nin ismi geçiyor. İngiliz ekibi Tottenham’ın hocası Mauricio Pochettino da gündemde.

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AS gazetesi, Beşiktaş’ın yardımcı antrenörü Guti’nin, Real Madrid teknik direktörü olma ihtimalini değerlendirdi. “Beşiktaş’a gitmeyip, Real’de kalsaydı kesinlikle A takımın başına geçerdi. Ancak şimdi şansı azaldı” yorumunu yapan gazete, Guti ve Solari’nin bu görev için düşünülen önemli isimler olduğunu vurguladı. Ancak Real yönetiminin marka bir isim peşinde olduğu da belirtildi.

ZİDANE YİNE GÜNDEMDE

İspanyol basınındaki diğer iddialar ise ilk hedefi n Tottenham’ın Teknik Direktörü Mauricio Pochettino olduğu şeklinde. İspanyol ekibi marka bir isim transfer ederek, yeni sezon için şimdiden iddialı bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Sezon başında Real’den ayrılan Zidane’ın da ismi bu görev için geçiyor.

(Aksam)

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