AS Gazetesi'ne göre Guti Real Madrid'e gidecek

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Guti Hernandez için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol AS gazetesinin haberine göre sezona çok kötü başlayan Real Madrid’de yakın bir zamanda yolların ayrılması düşünülen teknik direktör Lopetegui’nin yerine Guti düşünülüyor. Eflatun-beyazlıların daha önce U19 takımının başında önemli başarılara imza atan Guti’nin ortaya çıkacak acil teknik adam arayışı için favori isim olduğu belirtildi.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez’in çok istediği belirtilen Guti’de, Zidane örneğini gördüğü belirtildi. İspanyol taraftarlarca çok sevilen, mevcut takımdan birçok oyuncuyla iyi ilişkilere sahip, kulübe yakın bir isim olan Guti’nin, Zinedine Zidane gibi kulüpte büyük bir başarı yakalayabileceğine inanıldığı aktarıldı. Zidane, Real Madrid’de 2015-16 sezonunun devre arasında Rafael Benitez’in yerine göreve getirilirken, 2,5 sezonda 2 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferine imza atmıştı.