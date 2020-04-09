İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7478
  • EURO
    7,3538
  • ALTIN
    360.688
  • BIST100
    94398.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Asamoah Gyan'dan koronavirüse karşı ilginç yöntem
Spor

Asamoah Gyan'dan koronavirüse karşı ilginç yöntem

2017-2019 yılları arasında Kayserispor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunmak için geleneksel yöntemlere başvurduğu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:40
ABONE OL

2017-2019 yılları arasında Kayserispor’da forma giyen ve son olarak Hindistan’ın NorthEast United takımına transfer olan 34 yaşındaki Ganalı santrfor Asamoah Gyan, binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından korunmak için ilginç bir yöntem denedi. Evin salonunda mavi bir kova içine yeşil bitkiler koyan dünyaca ünlü futbolcu, sırtına aldığı battaniye ile kovanın üzerine kapandı. Bir süre bekledikten sonra ter içinde kovanın üzerinden kalkan Gyan görüntüleri sosyal medya hesabından, "Korona virüs gerçek ve tehlikelidir. Evde kalın ve Dünya Sağlık Örgütü ve otoritelerin protokollerini takip edin... Pozitif olun, sakin olun, korkmayın, bağışıklık sisteminizi artırın ve hijyen uygulayın... Geleneksel babalarımızın bıraktığı şeye başvurun bizim için" notu ile paylaştı. Gyan’ın 28 Mart tarihinde paylaştığı görüntü 20 bin kişi tarafından izlendi.

2017-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig’de 26 maça çıkan Gyan, 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 8 maça çıktı ve 4 gol atarak 3 asist yaptı.

Esenyurt'ta bir binada patlama! O anlar böyle kaydedildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.