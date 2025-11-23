İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Asensio: Çok erken 2 gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmada 2 gol kaydeden Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

Asensio: Çok erken 2 gol yedik
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmada 2 gol kaydeden Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

Asensio'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık."

"İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!"

