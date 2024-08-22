Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçının ardından İsviçre basınındaki bazı manşetler ön plana çıktı.

BLICK: 'BASKI TÜRKLERİN ÜZERİNDE!'

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Blick'te şu ifadelere yer verildi: "Devler Ligi'nin ilk karşılaşması, bizimkilerin lehine bir farklı galibiyetle tamamlandı ve bu bir sansasyon! Baskı şimdi Türklerin üzerinde! Maçın sonucunu 86. dakikada şanslı bir penaltısı belirledi. Hakem Daniel Siebert görüntülere baktıktan sonra aynı fikirdeydi. Bu yüzden VAR odasındaki diğer üst düzey hakem Christian Dingert'in bu kadar dikkatli olması iyi bir şey.

Ardından Abdülkerim Bardakcı oyundan atıldı. Bu, Young Boys'un devre arasında kesin galip gibi göründüğü çılgın bir oyunda inişli çıkışlı bir yolculuğun süper sonuydu. Bu noktada, Young Boys'un ligde yaşadığı sıkıntılar unutuldu. Young Boys, Galatasaray'dan daha iyi. Türkler her şeyi denedi ama faydası yok. Young Boys için aslında her şey yolundaydı. Ta ki Michy Batshuayi oyuna girene kadar... Belçikalı oyuncu 66. dakikada oyuna girdi ve ceza sahasına doğru ilerledi. Galatasaray korner kullandı. Batshuayi ikinci direkte, oyuna girdikten saniyeler sonra skoru 2-2 yaptı. Ne büyük sıkıntı ama!"

SRF: 'BİR PENALTIMIZ DAHA VARDI'

SRF gazetesinde ise şu yorumlar yapıldı: "Young Boys, Galatasaray'ı 3-2 yenerek mini bir avantaj elde etti. Ev sahibi ekip bir saat boyunca hemen hemen her şeyi doğru yaptı. Galatasaray neredeyse hiç tehlikeli olamadı. Eğer Ebrima Colley 58'de direğe takılmayıp skoru 3-0'a getirseydi maçın ardından 'Gala'ya karşı Gala performans' yazmak cazip gelebilirdi. Batshuayi'nin bireysel klası ve Young Boys savunmasındaki bilindik eksikliklerin birleşimi, ev sahibi takımın kapalı gişe oynayan stadyumda zorlukla kazandığı ödülü elinden aldı. Ancak bu, çılgın bir ilk maçın son virajı değildi.

Deplasman ekibinin aleyhine çalınan bir el penaltısı, Young Boys'un küçük bir avantaj elde etmesini sağladı. Sarı-siyahlılar rövanş için küçük bir avantaj elde etti. Young Boys'a 90+3'te bir penaltı daha verilmeliydi ancak VAR bu kez sessiz kaldı. Son İsviçre şampiyonu, Rams Park'ın sıcak atmosferine çarşamba günü kısa süreliğine yaşadıkları rahat farktan yoksun olarak gidecek, ancak yine de turu geçme şansları var. İsviçre Süper Lig sezonuna yaptıkları felaket başlangıcın yarattığı endişe düşünüldüğünde, bu bile başlı başına bir başarı."

TRIBUNE GENEVE: 'KORKUTTU AMA BAŞARDI'

"Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti, ancak beş dakika içinde geriye skor 2-2'ye geldi. Fakat pes etmedi ve 3-2 kazanarak küçük bir avantaj elde etti."

NZZ: 'ASIL SINAV İSTANBUL'DA'

"Young Boys, Türkiye şampiyonu karşısında aldığı galibiyetle sezonun kötü başlangıcını bozdu. Ama asıl sınav İstanbul'daki ikinci maçta olacak."

24HEURES: 'İŞİN ZOR KISMI HENÜZ GELMEDİ'

"Young Boys taraftarları çarşamba akşamı tüm duyguları yaşadı. Takımları, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için küçük bir avantaj elde etti. Önümüzdeki hafta İstanbul'a yapılacak tehlikeli yolculukla birlikte işin en zor kısmı henüz gelmedi."