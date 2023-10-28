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Spor

Asist lideri Fred!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester United'tan kadrosuna kattığı Fred performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız, orta sahada gösterdiği enerjinin yanı sıra, yaptığı asistlerle de takımına ekstra katkı sağlıyor. Yıldız oyuncu, Konferans Ligi'nde yaptığı 4 asist ile bu alanda zirvede yer alıyor.

Fanatik28 Ekim 2023 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Asist lideri Fred!
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Fred, parlamaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız, yakaladığı istatistikle Avrupa'nın zirvesine kuruldu.

Michy Batshuayi, bu sezonki 4 golünü de Konferans Ligi'nde eleme ve grup etabında kaydetti. Belçikalı forvet 'Avrupa golcüsü' lakabını aldı. Fred de Avrupa'da farklı bir performans sergiliyor. Sambacı, H Grubu'nun ilk maçı olan ve 3-1 kazanılan Nordsjaelland mücadelesinde 2 golün hazırlayıcısı olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Spartak Trnava deplasmanında 1 asist yaptı. Fred son olarak Ludogorets karşısında Batshuayi'nin golünde pası veren isimdi. Yıldız futbolcu böylece Konferans Ligi'nin grup etabında 4 asiste ulaştı ve şu anda bu alanda zirvede yer alıyor.

LİGDE TEK ASİSTİ VAR

Üstelik Fred, sadece 168 dakika sahada kalmasına rağmen bu sayıya ulaştı. Asist krallığı yarışında kendisini tapik eden Klasvik'in kanat oyuncusu Frederiksberg, 240 dakikada 3 golün hazırlayıcısı oldu. Fred, Süper Lig'de görev yaptığı 8 karşılaşmada ise ilk asistini, son oynanan Hatayspor mücadelesinde Edin Dzeko'ya yaptı.

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