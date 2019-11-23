Asker kamuflajlı Zalgiris’i de görün

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin bu formaya onay vermesi büyük tepki çekti. Zira A Milli Futbol Takımımız’ın ve Başakşehir’in futbolcularının galibiyet sonrası Suriye’de barışı sağlamaya çalışan Mehmetçik için verdiği asker selamı için soruşturma açılmıştı. Avrupalılar’ın bu olaya sessiz kalması çifte standart olarak nitelendi.