Asker kamuflajlı Zalgiris’i de görün
THY Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’a evinde 61-59 yenildiği maça Zalgiris Kaunas, “Litvanya’daki Ordu Günü” nedeniyle askeri üniforma desenli formalarla çıktı.
- Star Spor
Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin bu formaya onay vermesi büyük tepki çekti. Zira A Milli Futbol Takımımız’ın ve Başakşehir’in futbolcularının galibiyet sonrası Suriye’de barışı sağlamaya çalışan Mehmetçik için verdiği asker selamı için soruşturma açılmıştı. Avrupalılar’ın bu olaya sessiz kalması çifte standart olarak nitelendi.
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