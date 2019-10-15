Asker Selamı, Avrupa'nın canını çok yaktı! UEFA'ya bir hadsiz talep daha... A Milli Takımımızın verdiği asker selamı, İtalya'yı da rahatsız etti. Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınması için UEFA'ya başvuruda bulundu.