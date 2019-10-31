Asker selamına Yunan terbiyesizliği
Olympiakos, Hentbol Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonası elemelerinde Belçika’yı 33-24 yendiği maçta asker selamı veren Durmuş Ali Tınkır’ın sözleşmesini feshederken, AEK da Türk kalecisi Yunus Özmusul’un sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.
- Star Spor
FUTBOLDA asker selamı verdikleri için Türk ve Türk kökenli oyunculara karşı başlatılan skandal uygulamalar diğer branşlara da sıçradı. Bu kez de asker selamı verdikleri için Hentol Milli Takımımız’ın oyuncularından Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, Yunanistan’da hedef alındı. Olympiakos Hentbol Takımı, 2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa elemelerinde Türkiye’nin Belçika’yı 33-24 yendiği karşılaşmada galibiyeti asker selamı vererek kutlayan oyuncusu Durmuş Ali’nin sözleşmesini feshetti. AEK ise aynı nedenle Türk kalecisi Yunus’a para cezası verip sözleşmesini 3 aylığına dondurdu. Yunan terbiyesizliği de futbolculara karşı yapılan hazımsızlık gibi büyük tepkiye yol açtı.
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