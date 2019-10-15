Asker selamından rahatsız olan Fransız Spor Bakanı'na anında cevap!

Türkiye’nin terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı harekatından en çok rahatsız olan ülkeler arasında Fransa da yer alıyor. Milli futbolcularımızın Arnavutluk maçında gol sonrası asker selamı yapması bazı Fransız siyasileri rahatsız etmiş, dün akşamki maçın iptali için UEFA’ya başvurmuşlardı. Pek çok Fransız siyasiden ise terör örgütü PKK/SDG’ye destek mesajları gelmişti.

LİDER GİTTİ, FRANSA’YA GEÇİT VERMEDİK, LİDER DÖNDÜK!

A Milli Futbol Takımımız dün akşam 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Maça ise Fransız rejisinin rezaleti damgasını vurdu.

Fransa karşısında beraberliği yakalayan Milli futbolcularımız gol sevincinde, teröre karşı operasyon yürüten Mehmetçiklerimize destek için asker selamı verdi. Fakat Fransız rejisi o anları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Rejinin bu hareketi maçı TV'den takip eden Türk taraftarları çileden çıkardı.

Fransız rejisi maç sonu futbolcularımızın taraftarla buluşmasını da ekranlara getirmedi.

FRANSIZ BAKAN YAPTIRIM İSTEDİ!

Milli futbolcularımızın asker selamının rahatsız ettiği bir isim de Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu oldu! Fransız Bakan, UEFA’dan Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu öne süren Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

GRİZMAN’IN FOTOĞRAFLARI NE?

Fransız Bakanın asker selamı hazımsızlığına ise sosyal medyadan anında yanıt geldi. Twitter kullanıcıları Fransız futbolcuların, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a asker selamı verirken çekilen fotoğraflarını paylaştı.