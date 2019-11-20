Asker selamını hedef tahtası yaptılar
TÜRK futbolunda son dönemde en çok umut bağlanan ancak bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Salih Uçan’dan çarpıcı sözler.
STAR
TÜRK futbolunda son dönemde en çok umut bağlanan ancak bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Salih Uçan’dan çarpıcı sözler. Alanyaspor’da yeniden çıkış yolu arayan Salih, “Geleceği görmemiz mümkün değil ancak doğru yerde, olduğumu düşünüyorum. 30-40 maç düzenli oynarsam geri dönüş gerçekleşir. Bir hata varsa kendimde arıyorum. Alanya’da kimse ‘aaa beyler şampiyonluğa gidiyoruz’ havasına girmiyor. ‘Asker Selamı’ndan dolayı Avrupa’da hedef tahtasına koyulduk. Bizi zaten çok sevmiyorlar” dedi.
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