16 Kasım 2021 Salı 19:32 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 19:32

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan ve 1-1 berabere biten Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Baskının nedeninin Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu ifade edildi.

BASKININ NEDENİ KORONAVİRÜS

Sport Tanzanya sayfasında yer alan habere göre; Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu ifade edildi. Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini söyledi.

SAMATTA DA MAHSUR KALDI

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse Tanzanyalı forvet Belçika'ya geri dönebilecek.

FENERBAHÇE, ROYAL ANTWERP'E KİRALADI

Samatta, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'e kiralık olarak gönderilmişti. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Samatta, kiralık olarak gönderildiği Royal Antwerp'te 14 maçta 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.