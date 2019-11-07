Aslan 18’lik oyuncuya teslim
GALATASARAY, dün Real Madrid’in 18 yaşındaki oyuncusu Rodrygo karşısında çaresiz kaldı.
- Star Spor
İspanyol ekibinde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından sezon başında Real’in İkinci Takımı ile İspanya 2. Lig’inde oynayan 9 Ocak 2001 doğumlu oyuncu A Takım Kadrosuna alındı. Rodrygo 4 La Liga maçı ile İstanbul’daki Galatasaray maçından sonra dün de şans buldu. Brezilyalı oyuncu 4 ve 7. dakikalarda Marcelo’nun asistlerinde topu ağlara yollayarak, Galatasaray’ın ipini erkenden çekti. Genç oyuncu uzatmalarda ise hat-tricki tamamladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.