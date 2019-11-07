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Aslan 18’lik oyuncuya teslim

GALATASARAY, dün Real Madrid’in 18 yaşındaki oyuncusu Rodrygo karşısında çaresiz kaldı.

  • Star Spor
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İspanyol ekibinde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından sezon başında Real’in İkinci Takımı ile İspanya 2. Lig’inde oynayan 9 Ocak 2001 doğumlu oyuncu A Takım Kadrosuna alındı. Rodrygo 4 La Liga maçı ile İstanbul’daki Galatasaray maçından sonra dün de şans buldu. Brezilyalı oyuncu 4 ve 7. dakikalarda Marcelo’nun asistlerinde topu ağlara yollayarak, Galatasaray’ın ipini erkenden çekti. Genç oyuncu uzatmalarda ise hat-tricki tamamladı.

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