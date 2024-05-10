Aslan, 22'lik orta sahaya pençesini taktı!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Bild'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Bodo/Glimt forması giyen 22 yaşındaki orta saha Albert Gronbaek'i gündemine aldı.

ALMANYA'DAN DA TALİBİ VAR

Haberde Alman ekibi Werder Bremen'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Bununla birlikte iki takımın da Gronbaek için Norveç ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı oyuncuyu Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği de aktarıldı.

Merkez orta sahada görev yapan Gronbaek, Norveç ekibiyle toplam 79 maçta forma giydi ve 24 gol, 14 asist yaptı.