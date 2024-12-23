GS'nin bu sezon en erken deplasman golü; Osimhen.

Aslan'ın yediği son 4 golün 3'ü kafa vuruşundan geldi.

GS, ligde 2024 yılını 8 puan farkla kapattı.

Henüz 2. dakikada top Attamah'ın eline çarptı, 4'te Osimhen penaltıdan attı. Aslan öne geçti ama Kayseri oyunda üstündü. Ev sahibi, duran toplarda zaafı olan Cim-Bom'a 14'te Bahoken'le cevap verdi. 25'e kadar Kayseri oynadı. Bu sezonki oyunundan uzak olan 'lider'de Yunus, savunma dengesini bozdu; 29'da Barış Alper öne geçirdi. İlk yarı topla oynama ve şutta Kayseri, ligde en kötü ilk 45'ini geçiren Aslan tabelada üstündü. Cim-Bom 2. yarıya da durgun çıktı ama Yunus 'Messi' modunu açtı, 3-1'e getirdi! Golden sonra Kayseri dağıldı. Osimhen 71'de usta işi bitirişle cezayı kesti. Maç tamamen koptu. Okan hoca yorunlanları çıkardı. 87'de Barış adeta tavana astı. 2. yarı çok rahat oynayan Aslan, gol şovla puan farkını 8 yaptı.