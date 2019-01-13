Aslan 800 bin €’ya Tarık’tan kurtuluyor

2014 yılında Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin euro ödenerek alınan ancak Galatasaray’da istenmeyen adam haline gelen Tarık Çamdal ile Sarı-Kırmızılı yönetimin sonunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Geçen sezon hiç oynamadan 1.5 milyon euro kazanan bu sezonki ücreti de 1.6 milyon euro olan Tarık’a yönetimin, “Sana 800 bin euro verelim ayrıl” dediği bunun da oyuncu tarafından kabul edildiği öğrenildi.