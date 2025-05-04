Aslan, evindeki son 16 lig maçında yenilmedi (13G-3B).

Cim-Bom, ligde 5 maç sonra iç sahada gol yedi.

Osimhen'in 47'de attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Galatasaray, taraftarı önünde müthiş bir başlangıç yaptı. Yunus Akgün, ters tarafa şık yolladı, Eren Elmalı'nın çevirdiği topa Osimhen dokundu ama Ali Şaşal'dan döndü. Son dönemin golcüsü Torreira, fırsatçılığını konuşturarak açılışı yaptı. Müthiş golle maça başlayan Galatasaray, 15'te ise yine organize bir atak sonucunda Osimhen ile golü buldu. 21'de ise Tolga Ciğerci'nin ceza sahası önünde yaptığı hata farkın 3'e çıkmasına sebep oldu. Barış Alper, kaptığı topla ceza sahası dışısından Ali Şaşal'ı avladı. 31'de ise Osimhen yeniden sahne aldı. Sarı-Kırmızılılar, bu 4 golün etkisiyle mücadelede biraz frene bastı, 33'te Rey Manaj farkı 3'e indiren golü attı. Cim-Bom, taraftarı önünde yarım saatte maçı çözdü. Her alanda oyunun hakimi olan Aslan, bitime 4 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti.