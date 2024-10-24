Maça üçlü savunma ile başlayan Galatasaray, rakibine ilk yarıda hiç şans tanımadı. Elfsborg, sadece 1 kez isabetli şut bulabildi. Sara'nın savunma arkasına attığı topun gelişiminde ilk golü bulan Aslan, ikinci golde de Sara'nın açtığı orta sonrası sevindi.

Brezilyalı yıldız, Barış'a attığı uzun topla kalitesini konuşturdu ve fark 3'e çıktı. İlk yarıda Cim-Bom'da kötü oynayan bir isim yoktu. İkinci devreye 47'de Osimhen'in karşı karşıya kaçırması ile başlayan Aslan, 52'de Sara'nın top kaybı sonrası golü yedi. 65'te penaltıdan fark 1'indi.

74'te değişikliklerle oyuna dokunan Buruk, dörtlü savunmaya döndü. Cim-Bom 83'te Yunus'la yeniden farkı 2'ye çıkarsa da 90+2'de Larsson'a engel olamadı. Aslan, Kasımpaşa ve Rigas maçlarından sonra aynı hatayı yapmadı.

BİZ SAVUNMA TAKIMI DEĞİLİZ!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından şunları söyledi: "Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. Şehitlere rahmet, yaralılara en kısa zamanda şifa diliyorum. İlk defa 3-4-1-2 sistemini oynadık. Oyun içinde birçok aksiyonda doğru uyguladık. Çok büyük farka gidebilirdik.

Kaptırdığımız top sonrası 3-1 ve bir penaltı ile 3-2 oldu. Bir anda ister istemez korku oluyor. Savunma takımı değiliz. 10 kişi geride bekleyen bir hoca değilim! Hep önde oynadık ve bu böyle devam edecek. Rakibi önemsemediğimizde gol yiyoruz. Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Ortada ceza alacak bir şey yok. En çok Trabzonspor ve biz hakem hatası yaşıyoruz.

KİMSEYE HAKARET YOK

Takımının 4. golünü atarak galibiyette önemli rol oynayan Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu: "Benim paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor ama kimseye hakaret etmiyor. Böyle anlaşıldıysa özür diliyorum. Kendi marşımızla bir paylaşım yaptık." Akgün, Avrupa kupalarının ön eleme sonrası aşamalarında Burak Yılmaz'dan sonra 3+ maçta gol atan ilk G.Saray oyuncusu oldu. Akgün, "Hedefimiz ligde ve Avrupa'da kupa kazanmak" dedi.

BAROS'U YAKALADI

Dün sarı kırmızılı forma ile 61. golünü atan Mauro Icardi, Milan Baros'u yakaladı. Kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmak istediğini belirten Icardi'nin, bu hedefine ulaşmak için 11 gol atması gerekiyor. Zirvede 72 golle Gheorghe Hagi var

ÖZBEK GERİ ÇEVİRDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Bazı Süper Lig takımlarının da katıldığı toplantıya G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, Hacısomanoğlu'nun Okan Buruk açıklamasından duyduğu rahatsızlık ve Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle katılmadığı iddia edildi. Ceferin ve Hacıosmanoğlu, maçı tribünden takip etti.