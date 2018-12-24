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Aslan, Demba Ba için geri sayımda

İki golcü arayan G.Saray, Senegalli star için Shenhua’dan onay bekliyor. Alan, Balotelli ve Batshuayi de listedeki isimler.

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ARA transferde forvet sorununu çözmek isteyen ve iki golcü almayı hedefleyen Galatasaray’da gözler ilk olarak Demba Ba’ya çevrilmiş durumda. Çin’de Şangay Shenhua takımında oynayan Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak isteyen Sarı-Kırmzılar Çinli yöneticilerin kararını bekliyor. Çin’den onay gelirse hemen ikinci golcü için çalışmalara hız verecek olan Cim-Bom, yine Çin’de Guangzhou’da oynayan Alan’i listenin ikinci sırasına aldı. Nice’re forma giyen Balotelli ile Chelsea’li Batshuayi de alternatif diğer isimler.

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