Aslan Diagne’ye 6 talip çıktı

Tuttomercato, “Galatasaray’ın göndermek istediği 27 yaşındaki Senegalli forveti Lecce’nin yanı sıra Dinamo Moskova, Spartak Moskova, Sporting Lizbon, Monaco ve Anderlecht de istiyor” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Linnes için hem Türkiye’den hem de bazı Avrupa kulüplerinden teklif olduğu ifade ediliyor. Nagatomo’ya ise daha önce Seri A ekiplerinden Fiorentina talip olmuştu