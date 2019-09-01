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Aslan Diagne’ye 6 talip çıktı

Radamel Falcao transferi sonrası Galatasaray’ın Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo üçlüsünden en az birini satmak için düğmeye basacağı iddia edilirken, İtalyan basını, son olarak Lecce’nin kiralamak için harekete geçtiği Diagne için 5 kulübün daha devrede olduğunu ileri sürdü.

  • Star Spor
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Tuttomercato, “Galatasaray’ın göndermek istediği 27 yaşındaki Senegalli forveti Lecce’nin yanı sıra Dinamo Moskova, Spartak Moskova, Sporting Lizbon, Monaco ve Anderlecht de istiyor” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Linnes için hem Türkiye’den hem de bazı Avrupa kulüplerinden teklif olduğu ifade ediliyor. Nagatomo’ya ise daha önce Seri A ekiplerinden Fiorentina talip olmuştu

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